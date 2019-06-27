Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что Украине стоит спешить с выходом из ПАСЕ после того, как делегацию России полностью восстановили в правах.

Об этом он заявил в эфире "Украинского радио".

"Позиция партии "Слуга народа" такова, что выходить сейчас из ПАСЕ нецелесообразно, поскольку в дальнейшем, когда мы пройдем в парламент, мы не сможем представлять Украину на этой арене. Развернуться и уйти - это неконструктивно. Этому решению, которое мы теперь имеем, предшествовал ряд различных действий, а часто и бездействия, в том числе и со стороны Украины. Но все меняется и позиция нового парламента сможет повлиять на дальнейшие события", - сказал Дмитрий Разумков.

Ранее "Страна" сообщала, что делегации семи стран устроили в ПАСЕ демарш, после полного возврата полномочий России.