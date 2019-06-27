Сегодня, 27 июня, на части Украины пройдут дожди с грозами, но на значительной территории страны будет жарко, днем до +35 градусов. Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.

В северной части страны пройдут грозовые дожди. Днем +26… +30 градусов и +16… +20 ночью. На востоке будет солнечно и жарко - без осадков. Температура составит +30... +33 днем, а ночью +15… +17. На юге дожди пройдут только в Одесской области. Температура воздуха днем составит +29… +35, ночью +17… +21. В западных областях ожидаются грозовые дожди. Днем +26… +30, ночью до +16...+19. В центре Украины тоже ожидаются грозы. Днем температура воздуха составит в среднем +31, а ночью упадет до +15...+18.

В столице Украины синоптики прогнозируют ливни с грозами. Столбик термометра днем покажет +28… +30, а ночью похолодает до +18...+20. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что синоптик показала карту, как в Европе свирепствует жара из Сахары.

Также мы писали о том, что ждет украинцев с приходом циклона Otto из Прибалтики.