В Полтавской области упал дельтаплан, погибли два человека. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"27 июня около 06:05 вблизи г. Кобеляки Кобеляцкого района произошло падение мотодельтаплана, в результате чего погибли 2 человека", - говорится в сообщении.

Фото: pl.dsns.gov.ua

В настоящее время спасатели устанавливают личности погибших и принадлежность дельтаплана.

Фото: pl.dsns.gov.ua

Напомним, что на днях половина Полтавы осталась без воды из-за долгов за электричество.

Также читайте о том, что под Полтавой потерпел катастрофу самолет Ан-2. Инцидент произошел около 10.00 в воскресенье, 23 июня вблизи села Мельницы. Самолет загорелся после аварийной посадка, два члена экипажа были травмированы.