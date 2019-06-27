Под Полтавой рухнул дельтаплан, два человека погибли. Фото
В Полтавской области упал дельтаплан, погибли два человека. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"27 июня около 06:05 вблизи г. Кобеляки Кобеляцкого района произошло падение мотодельтаплана, в результате чего погибли 2 человека", - говорится в сообщении.
Фото: pl.dsns.gov.ua
В настоящее время спасатели устанавливают личности погибших и принадлежность дельтаплана.
Фото: pl.dsns.gov.ua
Напомним, что на днях половина Полтавы осталась без воды из-за долгов за электричество.
Также читайте о том, что под Полтавой потерпел катастрофу самолет Ан-2. Инцидент произошел около 10.00 в воскресенье, 23 июня вблизи села Мельницы. Самолет загорелся после аварийной посадка, два члена экипажа были травмированы.
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