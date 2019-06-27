Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) направил вопрос о возвращении российской делегации полномочий на рассмотрение в Венецианскую комиссию. Об этом глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев написал на своей странице в Facebook.

"Регламентный комитет ПАСЕ признал, что отрицание полномочий российской делегации по процедурным причинам остается в силе и единогласно направил в Венецианскую комиссию на изучение вопроса: являются ли депутатами те, кто избраны в российский парламент с помощью голосов в Крыму в одномандатном округе РФ (по партийным спискам)?" - написал Арьев.

Он отметил, что на данный момент полной ратификации российской делегации не будет. Кроме того, по его словам, российская делегация сообщила, что не будет участвовать в работе ПАСЕ до полного подтверждения полномочий.

Фото: facebook.com

Напомним, что делегация Украины вышла из зала заседаний ПАСЕ после восстановления полномочий России.

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