"Может мы поменяемся местами". Богдан не исключил, что главой Офиса президента может стать Шефир
Глава Офиса президента Андрей Богдан не исключает, что вместо него этот госорган может возглавить его первый заместитель Сергей Шефир. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "1+1".
"Я ему постоянно предлагаю, что мы можем поменяться. Он всегда говорил - нет, но последний раз согласился. Так что, возможно, в связи с реорганизацией это будет Офис президента, а не Администрация президента. Возможно, мы поменяемся местами. Возможно, я буду первым помощником. Есть такой план. А Сергей Шефир может стать главой Офиса президента", - сказал Богдан.
На вопрос о том, не переживает ли он по поводу того, что его могут сместить с должности в связи с люстрацией, Богдан ответил, что его должность не подпадает под указанный закон. Однако он подчеркнул, что если будет доказано обратное, ему не сложно будет уволиться в любой момент.
Видео: tsn.ua
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом №417/2019 от 20 июня создал Офис президента, реорганизовав Администрацию президента и сократив численность ее сотрудников. Согласно решению о реорганизации, руководящий состав Администрации президента был переведен на должности в Офис президента.
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