Глава Офиса президента Андрей Богдан не исключает, что вместо него этот госорган может возглавить его первый заместитель Сергей Шефир. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "1+1".

"Я ему постоянно предлагаю, что мы можем поменяться. Он всегда говорил - нет, но последний раз согласился. Так что, возможно, в связи с реорганизацией это будет Офис президента, а не Администрация президента. Возможно, мы поменяемся местами. Возможно, я буду первым помощником. Есть такой план. А Сергей Шефир может стать главой Офиса президента", - сказал Богдан.

На вопрос о том, не переживает ли он по поводу того, что его могут сместить с должности в связи с люстрацией, Богдан ответил, что его должность не подпадает под указанный закон. Однако он подчеркнул, что если будет доказано обратное, ему не сложно будет уволиться в любой момент.

Видео: tsn.ua

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом №417/2019 от 20 июня создал Офис президента, реорганизовав Администрацию президента и сократив численность ее сотрудников. Согласно решению о реорганизации, руководящий состав Администрации президента был переведен на должности в Офис президента.

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