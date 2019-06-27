Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к Раде и МИД с просьбой внимательно изучить вопрос о миссии наблюдателей от Совета Европы на досрочных парламентских выборах в Украине и призвал не допустить россиян в ее состав.

Об этом Петр Порошенко заявил во время выступления на IV Форуме местного развития в Трускавце, сообщает Укринформ.

"Пользуясь наличием такого большого количества телекамер, обращаюсь к Верховной Раде, обращаюсь к МИДу внимательно рассмотреть позицию относительно миссии Совета Европы по наблюдению за парламентскими выборами в Украине. Я вношу предложение, что мы не допустим, если в составе этой миссии будут наблюдатели-россияне. Это категорически и кардинально неприемлемо для всего народа", - подчеркнул Порошенко.

Он также добавил, что "не им нас учить демократии, не им проверять нас, с какой демократичностью проходят выборы в Украине".

Ранее "Страна" сообщала, что делегации семи стран устроили в ПАСЕ демарш, после полного возврата полномочий России.