Сегодня утром, 27 июня, в России произошла очередная авиакатастрофа. У пассажирского Ан-24 во время посадки в аэропорту Нижнеангарска отказал двигатель и самолет вылетел за пределы ВПП, где врезался в строения. Погибло 2 человека, еще 22 получили ранения.

Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник в экстренных службах России.

"После посадки экипаж утратил контроль над двигателем, так как он отказал. Самолет выкатился за пределы ВПП и столкнулся с очистными сооружениями", - сказал источник.

Позднее он уточнил, что двигатель отказал еще в воздухе. "Садился самолет с "разнотягом" в двигателе, без реверса. Удержаться на полосе при пробеге уже не мог", - сказал источник.

По предварительным данным, экипаж действовал строго по инструкции и не допустил ошибок.

Самолет после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в здание и загорелся. Погибли два члена экипажа, пострадали до семи человек. Всего на борту находилось до 42 пассажиров. По информации главы Бурятии Алексея Цыденова, 14 человек, летевших в самолете, обратились за медицинской помощью. Среди пострадавших числится семь человек.

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Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в России разбился и загорелся вертолет с пассажирами.

Также мы сообщали, что в России разбился вертолет с 15 пассажирами и тремя членами экипажа на борту