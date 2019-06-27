Двойники главы КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа уже прибыли из Токио в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит Большой двадцати (G20).

Об этом на своей странице в Twitter сообщил Говард Экс, который изображает Ким Чен Ына.

Появление на улицах Токио двойников двух лидеров вызвало ажиотаж у публики, фото: twitter.com/KimJongUnDouble

Самые известные двойники мира прогулялись по Осаке, делали селфи с прохожими и даже на брудершафт съели традиционное блюдо здешней уличной кухни - такояки (жареные шарики из теста с начинкой из кусочков осьминога - Прим.Ред). Общаясь с журналистами, они в шутку напомнили, что недавно "обменялись прекрасными и теплыми письмами".

Напомним, что карьера Говарда Экса, двойника Ким Чен Ына началась в 2011 году, когда этому актеру китайского происхождения стали поступать предложения о съемках в кино и на телевидении, преимущественно в Гонконге. Наибольшего сходства с лидером КНДР, как он сам признается, удалось достичь в последние три года. Минуты всемирной славы он пережил во время последней зимней Олимпиады в Пхёнчхане, когда его появление на открытии Игр в сопровождении двойника Трампа, которого изображает Дэннис Алан, произвело настоящий фурор.