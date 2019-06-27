После того, как вчера, 26 июня, Украина начала отвод войск на Донбассе, в районе Станицы Луганская, спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что ждет теперь ответных шагов от России. Эти шаги должны включать в себя отвод бовиков и их разоружение.

Об этом Курт Волкер написал в своем официальном Twitter.

"Хороший шаг со стороны Украины в Станице Луганской. Теперь время России пойти на взаимные дальнейшие шаги для обеспечения прекращения огня, включительно с отводом тяжелого вооружения и разоружения незаконных вооруженных формирований", - написал Курт Волкер.

Фото: Twitter

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Волкер приедет в Украину, чтобы подготовить Зеленского к встрече с Трампом.