В Кабинете министров Украины назвали размер зарплаты первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, который выиграл конкурс на пост главы Таможенной службы Украины.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров и Министерства экономического развития и торговли на запрос Украинских Новостей.

Зарплата первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова составила 71,4 тыс. гривен, заместителей Юрия Бровченко - 93,4 тыс. гривен, Михаила Титарчука - 82,1 тыс. гривен.

Фото: ukranews.com

А вот заработная плата у шефа Нефедова, первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива за май была средней среди членов Кабинета Министров и составила 44,5 тыс. гривен, его заместителей - от 71,4 тыс. до 93,4 тыс. гривен.

Сумма средств, начисленная Кубиву в мае, составила 44 490 гривен, из них должностной оклад - 15 517 гривен, надбавка за выслугу лет - 5 121 гривну, надбавка за интенсивность труда - 13 189 гривен, индексация - 623 гривны, премия - 3 414 гривен, командировочные - 6 626 гривен. Сумма удержанных налогов составила 8 676 гривен.

Напомним, что 25 июня Максим Нефедов был избран главной Государственной таможенной службы, победив в конкурсе двоих соперников. Теперь его назначение должен утвердить Кабмин.

Ранее "Страна" сообщала, что хипстера Нефедова отправят на кордон.