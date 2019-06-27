В деле зверской расправы над журналистом Василием Сергиенко новый и неожиданный поворот. Суд в Черкассах отпустил под домашний арест фигурантов дела о его убийстве - Романа Недибалюка и Виктора Горбенко.

Об этом в Facebook сообщила адвокат Евгения Закревская.

Фото: facebook.com/eugeniyazz

Напомним, что Василий Сергиенко был заместителем председателя Народного совета Корсуньщины. Его похитили из собственного дома 4 апреля 2014 года, а на следующий день его труп нашли в Выграевском лесу, что в 15 километрах от города.

После того, как из ямы достали тело, увидели на нем следы страшных пыток: у Василия была полностью разбита голова, перебиты колени, несколько ножевых ран в области почки, ножевое ранение в область сердца в грудь и несколько ножевых в сердце со спины, перерезана шея спереди.

В организации похищения, пытках и убийстве Сергиенко подозревают Вадима Мельника, Владимира Воронкова, Виктора Горбенко, Валентина Завражина, Максима Русина и Романа Недибалюка, которых задерживали в течение 2015-2017 годов.

Ранее "Страна" сообщала, что украинец Вадим Комаров стал в 2019 году вторым в Европе журналистом, погибшим из-за профессиональной деятельности.