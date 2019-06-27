В реке Днепр, в Черкасской области, начала массово гибнуть рыба. Жители Канева сообщают о сотнях дохлых рыб и раков не только в воде, но и на суше. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Страшно было заходить. Люди были, которые купались, но мне было страшно", - рассказала жительница города Антонина Симоненко. Накануне она вместе с мужем и ребенком решили поехать на отдых к Днепру, но ни зайти в воду, ни даже посидеть у реки так и не решились - на берегу сняли только видео. "Муж сказал, что это от жары, но и раньше было же жарко", - удивляется жительница Канева.

Отмечается, что специалисты измеряют температуру воды, содержание в ней кислорода и берут жидкость на экспертизу. Выше от гидростанции в направлении Киева дохлой рыбы значительно больше, и в основном там, где вода стоит. С берега рыбачат, а кое-кто даже отваживается купаться.

После того, как эксперты измерили в нескольких точках уровень кислорода, они пришли к выводу, что Днепр отравили. "Я думаю, что не причина дефицит кислород, не причина сине-зеленые водоросли - или это какой-то сброс, или химическое вещество. Это по моему мнению", - говорит заместитель руководителя отдела охраны водных биоресурсов Черкасской области Андрей Тичков.

Вероятнее всего, вредные вещества сбросили в воду в Киевской области, но узнать, какое именно вещество попало в воду, специалисты смогут только через несколько дней. Однако даже тогда найти виновного и наказать за ущерб природе будет практически невозможно. Тем временем отдыхающим в ближайшее время советуют не рыбачить и не купаться в Днепре в Черкасской области.

Видео: YouTube/ТСН

Ранее сообщалось, что в Одессе посоветовали не купаться и не есть рыбу из-за зеленого моря.

Также мы писали, что у Гройсмана призвали не купаться в окрестностях Одессы и не есть рыбу из моря.