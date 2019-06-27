В сети появилось видео грандиозного пожара, который возник в Киево-Святошинском районе Киевской области на складе с секонд-хендом, с высоты птичьего полета.

Как видно на записи, из предположительного склада секонд-хенда, охваченного огнем, валит густой черный дым. Горящий объект находится недалеко от гипермаркета Ашан, который, судя по видео, продолжает работать.

Видео: YouTube/Страна.ua

Как сообщалось, пожар начался сегодня вечером в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области на территории склада с секонд-хендом на площади 2,5 тыс. кв. м.

"Возник пожар на территории склада с секонд-хендом на площади 2 тыс. 500 кв. м (общая площадь 3 тыс. 500 кв. м)", - сказано в сообщении ГСЧС.

К тушению привлечены 70 человек личного состава и 14 единиц техники ГСЧС. Создается резерв сил.

Ранее сообщалось, что власти Киева предупредили об угрозе загрязнения воздуха из-за сильного пожара на складах.

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