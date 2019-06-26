В Яблоновке Киевской области попрощались с протоиереем Богданом. Именно тут он служил последние три года. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Тут его и провели в последний путь.

"Люди его все полюбили. Церковь своими руками делал", "Хорошим человеком был, самое главное - детям очень тяжело теперь", - говорят жители.

Напомним, несчастный случай произошел в Киевской области - священник и его 4-летняя дочь сорвались в затопленный карьер. Мужчина решил искупаться с младшей дочерью. Они искали, как им сойти на берег, но девочка Анисия сорвалась с камней, а отец попытался ее спасти.

Рядом с карьером отдыхал старший сын священника. Пока устанавливали палатку, протоиерей решил искупаться с 4-летней дочерью.

Исчезновение отца с сестрой сын заметил не сразу, а когда отправился на поиски, то наткнулся на страшную картину - увидел в воде сестру.

Без 58-летнего отца остались шестеро детей.

Напомним, за прошедшие выходные в Украине утонули 42 человека.

Ранее "Страна" информировала, что в Сумской области пенсионер утонул в колодце, пытаясь спасти упавшего козленка.