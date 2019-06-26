По сообщению Пенсионного фонда Украины, утвержден показатель средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, Так, за апрель 2019 года он составил в сумме 8664 гривен 25 коп, передает Юрлига.

Данный показатель будет применяться в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" для исчисления пенсии.

В Законе установлен порядок определения дохода для исчисления пенсии, а также ее назначения, перерасчета и выплаты.

Ранее "Страна" рассказывала, что Пенсионный фонд назвал среднюю зарплату украинцев в марте.

Она составила 8814 грн, то есть выше, чем апрельская.

Еще мы писали, что с 1 июля Кабмин повысит пенсии украинцам с длительным трудовым стажем.