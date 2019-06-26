В среду, 26 июня, валютчики не смогли сдвинуть доллар с его исходной точки и торги на межбанке закончились подорожанием американской валюты на полкопейки в рамках 26,18-26,195 грн./$. Об этом сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной, передает UBR.ua.

Отмечается, что в течение дня рынок уходил вниз до 26,1550, и на этом уровне "американца" выкупал Нацбанк (приобрел порядка $20 млн.). После них он снова вернулся в область 26,19 грн./$, рядом с которой находится уже несколько дней.

Кроме того, доллар активно продавали украинские экспортеры и иностранцы, которые оплачивали купленные вчера гривневые гособлигации.

"Кстати, интересный факт по ОВГЗ: бумаги Минфина стали скупать не только банки и иностранные инвестфонды, но еще и украинские аграрные предприятия. Долгосрочных ресурсов у них, конечно, нет, потому брали короткие бумаги", — рассказал UBR.ua финансовый эксперты Василий Невмержицкий.

На ситуацию на межбанке влияли привычные факторы.

"Утреннее укрепление гривны под воздействием преобладания предложения валюты над спросом было обусловлено сокращением гривневой ликвидности в системе. А также удачными результатами вчерашнего аукциона Минфина, разместившего ОВГЗ на 7,5 млрд грн, в том числе около 5,4 млрд грн — в гривне. Ну и, конечно, продолжающимся переливом более дешевой гривны с наличного рынка", — отметил Куринной.

Кстати, на наличном рынке доллар достаточно активно дешевел.

"На оптовом наличном рынке день начинался в рамках 26,15-26,20 грн./$, днем цены просели до 26,12-26,18 грн./$, а вечером и вовсе до 26,07-26,15 грн./$. Розничные курсы, то есть те, что ставят для людей в кассах, находились в рамках 26,05-26,20 грн./$. Перед праздниками люди достаточно активно сдают валюту, спрос на нее небольшой", — рассказал Василий Невмержицкий.

27 июня — последний рабочий день перед трехдневными выходными, которые начнутся с Дня Конституции Украины. На межбанке будет короткий день, финансисты прогнозируют слабую активность на торгах и совсем небольшие курсовые колебания. Ожидается, что они пройдут в диапазоне 26,10-26,20 грн./$.

Ранее сообщалось, что курс доллара замер на месте, пока бизнес покупал гривневые гособлигации.

Также мы писали, что курс гривни вырос, пока банкиры ждут, что будет с долларом после погашения Украиной долговых бумаг.