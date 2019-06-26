Во вторник, 25 июня, в Ужгороде в аквапарке утонул 7-летний мальчик.

Так выяснила ТСН, на отдых он приехал вместе с тетей. 37-летняя женщина утверждает, что на несколько секунд отвернулась в другую сторону, как мальчик исчез из поля зрения. Его вытащили отдыхающие, сразу вызвали медиков, но уже было поздно.

Владелец аквапарке в трагедии обвиняет женщину, которая оставила ребенка без присмотра.

Но следствие заинтересовало и другое - почему спасатели, которые дежурят возле бассейнов, не заметили, как тонет мальчик.

Ранее сообщалось, как под Киевом утонул священник вместе со своей 4-летней дочерью.

Еще мы писали, что за выходные в Украине утонули более 40 человек, из них трое - дети.