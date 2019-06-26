В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) избрали нового представителя Хорватии Марию Пейчинович-Бурич генеральным секретарем Совета Европы, передает Интерфакс.

Отмечается, что полномочия нового генсека СЕ будут действовать до 2024 года.

Как известно, на пост генсека организации претендовали два кандидата - глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич и министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.

Хорватского политика поддержали 159 делегатов ПАСЕ. Другой кандидат получил только 105 голосов.

В своем первом обращении к делегатам Ассамблеи Пейчинович-Бурич подчеркнула приоритеты утверждения гендерного равенства, сохранение прочности и углубление диалога между странами-членами, продвижение мультилатерализма.

Новоизбранный, 14-й генсек СЕ, начнет деятельность в октябре.

Ранее сообщалось, что Россия восстановлена в ПАСЕ в полном объеме.

Также мы писали, что делегация Украины вышла из зала заседаний ПАСЕ после восстановления полномочий России.