В Киеве в одном из магазинов около станции метро Житомирская профессиональная воровка вытащила смартфон из детской коляски. Момент кражи попал на видео, сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

"Даже ребенок пыталась оказать сопротивление, но этой даме пофиг - она мигом стащила iPhone 8+ из детской коляски в магазине вблизи станции метро Житомирская и убежала. Может, кто узнает ее?", - говорится в подписи к видео.

Как видно на записи, преступница подошла к коляске с ребенком, на которой висела сумка матери, отошедшей сделать покупку. В этот момент женщина, используя большую черную сумку в качестве прикрытия или ширмы, вытащила iPhone из сумки потерпевшей, после чего скрылась.

Видео: Facebook/Киев Оперативный

Ранее сообщалось, что на Печерске у австрийского дипломата украли документы и деньги.

Также мы писали, что на Печерске у киевлянина из машины украли ружье с американским стволом и две сотни патронов.