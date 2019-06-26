Мажоры на внедорожниках заблокировали патрульное авто прямо во время движения в Запорожье, сообщается в сюжете ТСН.

Моменты наглости снял регистратор машины случайного свидетеля. На видео полицейские сопровождают колонну автобусов, перевозивших детей с моря. Их пытаются обогнать два внедорожника. Патрульные с включенными маячками не пропускают обнаглевших водителей, но уже через несколько секунд один из автомобилей обходит копов просто по обочине и тормозит перед полицейским автомобилем.

Мажоров вскоре задержали и на них составили сразу несколько протоколов.

Ранее сообщалось, что вчера в Запорожье прямо на проезжей части загорелся и взорвался грузовик с газовыми баллонами.

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