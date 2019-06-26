Двухлетнего мальчика придавило незакрепленной лавкой в Сумской области. Об этом говорится в сюжете ТСН.

У ребенка в двух местах сломана ножка.

Как оказалось, лавка в общественном месте вообще не была закреплена. Чиновники открещиваются, мол, сами не знают, кто и когда ее устанавливал. Только лишь под давлением журналистов травмоопасную скамейку оградили предупредительной лентой. Но ее не убрали и не отремонтировали даже после несчастного случая. А на обращения матери в полиции никто так и не отреагировал.

Ранее "Страна" рассказывала, как в центре Киева стреляли в девушку, отдыхавшую на лавочке с парнем.

Еще мы рассказывали, как в Киеве детская площадка утонула в кипятке.