В четверг, 27 июня, в Киеве днем пройдут грозы со шквальным ветром 15-20 м/с. В отдельных районах ожидается град.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по по чрезвычайным ситуациям в столице.

Отмечается, что в связи с погодными условиями объявлен желтый уровень опасности.

Ранее сообщалось, что синоптик показала карту, как в Европе свирепствует жара из Сахары. Так, во французском Бордо +34, в Париже +33. В столице Швейцарии, Берне +35. Аналогичная температура в Вене, Праге, Варшаве. В Берлине +36 С.

Также мы писали, что синоптик предупредила, что в Украину уже на днях придет циклон Otto, который движется из Прибалтики. Вдоль его атмосферного фронта, который придет в страну 27 июня, ожидаются дожди и грозы и другие метеорологические явления.