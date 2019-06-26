В Киевской области на трассе Киев-Одесса произошло ДТП легкового авто и фуры, в котором грузовик перевернулся и перекрыл две полосы движения.

Как рассказывают в сюжете ТСН, водитель фуры рискнул жизнью, чтобы избежать ужасной аварии на Одесской трассе.

Водитель груженного грузовика, когда увидел на своей полосе автомобиль "БМВ", только задел его и повернул на свободную в тот момент встречную полосу. В результате фура перевернулась и заблокировала движение Одесской трассой на 11 часов.

Свидетели и полиция этого крупного ДТП маневр водителя грузовика назвали героическим.

Как ранее сообщала "Страна", недавно в Житомирской области перевернулась маршрутка с пассажирами.

Еще мы писали, как в Одессе женщина забыла поставить на ручник свой автомобиль, который в итоге съехал к морю и перевернулся на песке.