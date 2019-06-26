Вечером в среду, 26 июня, в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области возник пожар на территории склада с секонд-хендом на площади 2,5 тыс. кв. м.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Пожар начался в 19:30.

"Возник пожар на территории склада с секонд-хендом на площади 2 тыс. 500 кв. м (общая площадь 3 тыс. 500 кв. м)", - сказано в сообщении.

К тушению привлечены 70 человек личного состава и 14 единиц техники ГСЧС. Создается резерв сил.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

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