На акции протеста в Тбилиси сообщили, что все задержанные во время столкновений перед зданием парламента 21 июня были освобождены. Об этом заявил на акции ее ведущий Шота Дигмелашвили, передает Интерфакс.

"Это наша еще одна победа. Мы требовали от властей освобождения задержанных, и они выполнили это наше требование. У нас осталось одно требование - отправить в отставку министра внутренних дел. И мы этого обязательно добьемся выполнения этого требования", - заявил он.

В данный момент на площади около здания парламента находятся почти пять тысяч человек.

Напомним, поздно вечером 20 июня в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял положенное по регламенту место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.

Протестующие с антироссийскими лозунгами пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули. По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, а МВД республики сообщило о 305 задержанных в ходе акции протеста.

Также сообщалось, что в России могут снова запретить грузинские вина из-за обострившегося конфликта.