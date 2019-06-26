В среду, 26 июня, Луиш Каштру провел свою первую игру в качестве главного тренера "Шахтера". На сборах в Германии "горняки" победили чемпиона Болгарии - "Лудогорец" со счетом 3:0.

Уже на 3-й минуте Тете воспользовался передачей Мораеса и вывел свою команду вперед. На исходе получаса Алан Патрик удвоил преимущество "горняков".

Во втором тайме тренерский штаб произвел ряд замен, и на 71-й минуте чемпион мира Даниил Сикан оказался первым на добивании после удара Тайсона.

Видео: youtube.com/FC Shakhtar Donetsk

Как сообщала "Страна", игрок донецкого Шахтера перешел на сезон в венгерский Ференцварош к Сергею Реброву.

Отметим, что Александр Зинченко подписал новый контракт с Манчестер Сити.

Напомним, кого наставник "Шахтера" Луиш Каштру взял на первый предсезонный сбор.