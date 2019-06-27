В случае прекращения существования Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) НАТО займется оборонительными мерами, но не будет копировать действия России. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду, передает Интерфакс.

"Мы не будем имитировать то, что делает Россия - мы не хотим новой гонки вооружений. Но в то же время мы должны продолжать поддерживать надежные средства сдерживания и обороны", - сказал он после заседания Североатлантического совета на уровне глав военных ведомств.

"Министры подтвердили сегодня, что у нас нет намерения размещать в Европе новые ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками", - пояснил генсек.

По его словам, в связи с этой ситуацией руководители ведомств обороны рассмотрели такие ответные шаги НАТО как программа ученый альянса и меры в сфере сбора разведданных, наблюдения и рекогносцировки.

"Мы также будем и дальше обращать внимание на нашу зенитную и противоракетную оборону и на наши возможности в области конвенционального оружия", - сказал он, добавив, что НАТО также будет обеспечивать надежность ядерного сдерживания.

В то же время Столтенберг заявил, что союзники по НАТО по-прежнему привержены контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению ядерного оружия.

Отвечая на вопрос, не преградят ли объявленные НАТО меры дорогу к компромиссу с Россией, генсек альянса возразил: "Ни в коем случае. Дело в том, что то, что мы постоянно повторяем, - это призывы к России вернуться к соблюдению положений договора".

"И те меры, которые мы согласовали сегодня, они будут приниматься лишь в случае, если Россия не вернется к соблюдению договора. И это, кстати, причина, по которой мы продолжаем обращаться к России, что у нее по-прежнему есть возможность спасти данный договор", - пояснил Столтенберг.

По его словам, "но для этого Россия должна вернуться к соблюдению договора до второго августа".

"Есть возможность для этого, но время на исходе", - добавил генсек альянса.

По его словам, "если Россия не вернется к соблюдению договора до второго августа, то тогда она будет полностью ответственна за крах этого договора".

Ранее сообщалось, что Лукашенко допустил, что США вышли из ДРСМД, чтобы разместить свои ракеты в Украине.

Также мы писали, что в России сообщили о безрезультатности переговоров с США по ДРСМД.