В Министерстве внутренних дел Украины переходят на усиленный режим работы до отдельного распоряжения начиная с 15 июля. Об этом сообщил советник министра внутренних дел - председатель координационного штаба МВД Иван Стойко, передает УНН.

"Конечно, министром поставлена задача с 15 июля перейти всем на усиленный режим работы - Министерства внутренних дел в целом и подразделений, входящих в министерство, до отдельного распоряжения. Мы сейчас говорим о высокой готовности и о том, что мы понимаем, какие перед нами стоят вызовы", - сказал он.

Как сообщала "Страна", на выборах-2019 на улицы Украины выведут 135 тысяч правоохранителей. По словам советника министра, 70-73 тысячи - это непосредственно сотрудники Национальной полиции, ведь на каждой избирательном участке службу будут нести по два полицейских, как это было на президентских выборах

Напомним, что в ЦИК подвели итоги регистрации кандидатов в депутаты Рады.