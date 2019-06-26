В Оболонское управление полиции Киева обратился киевлянин и сообщил, что с парковки торгового центра на проспекте Бандеры похитили его автомобиль "Мерседес". Правоохранители сразу объявили план "Перехват".

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева в среду, 26 июня.

Уже через несколько часов оперативно-розыскных действий полицейские установили местонахождение иномарки и установили личность похитителя. Им оказался 18-летний студент училища, у которого никогда не было водительского удостоверения.

Как выяснили правоохранители, парень проходил мимо ТРЦ и увидел на земле ключи от автомобиля. Прогуливаясь по площадке, юноша нажимал брелок, чтобы выяснить от какой именно они машины, пока одна из них не открылась. Парень решил покататься, а потом где-то оставить машину.

Он ездил по городу, а потом заехал в магазин. Выйдя, заметил, что машина съехала в кювет, потому что не была поставлена ​​на ручной тормоз. Парень вызвал эвакуатор, чтобы вытащить автомобиль. А тем временем на это место оперативно прибыли правоохранители.

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Суд избрал ему меру пресечения - домашний арест. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", водителя, который угнал на Майдане патрульное авто и сбил полицейскую, грозит пожизненное.

Напомним, что самыми угоняемыми автомобилями в Киеве названы ВАЗ и Daewoo.