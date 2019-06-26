В НБУ отменили требование об оформлении карточки с образцами подписей
В Национальном банке Украины отменили требование по оформлению карточки с образцами подписей для распоряжения счетом. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает Интерфакс-Украина.
"Это существенно уменьшит затраты времени и средств субъектов хозяйствования на оформление документов", - говорится в сообщении.
Помимо этого, в Нацбанке Украины предусмотрели возможность возврата банками клиенту-плательщику расчетного документа без выполнения, если клиент не заполнил реквизит "код страны нерезидента" получателя.
Данные нормы содержатся в постановлении правления НБУ от 25 июня 2019 №83 "Об утверждении изменений к Инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте".
Ранее сообщалось, что в 2020 году НБУ выпустит в оборот монету 10 гривен.
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