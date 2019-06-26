В среду, 26 июня, возле здания парламента в Тбилиси возобновился митинг с требованием отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария.

Митингующие заявили, что протест продлится пока их требования не будут удовлетворены, передает Интерфакс.

Как они считают, Гахария должен понести ответственность за большое число пострадавших 20-21 июня, когда правоохранительные органы применили спецсредства против участников штурма парламента.

Вместе с этим у парламента проходит акция сторонников оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД), которые протестуют против принятого парламентом Грузии в среду решения удовлетворить ходатайство Главной прокуратуры о временном приостановлении статуса неприкосновенности члена ЕНД, депутата Никанора Мелия и начала против него уголовного преследования.

Депутат Мелия обвиняется прокуратурой в организации и участии в нападении вместе с участниками митинга 20 июня на полицейских, защищавших вход в здание парламента. В случае подтверждения обвинений прокуратуры в суде Мелия грозит длительное тюремное заключение. Мелия является политическим секретарем бывшей партии власти, основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Напомним, поздно вечером 20 июня в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял положенное по регламенту место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.

Митингующие с антироссийскими лозунгами пытались штурмом взять парламент, однако были отброшены силовиками. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули. По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, а МВД республики сообщило о 305 задержанных в ходе акции протеста.

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