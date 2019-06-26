"В Вене +35". Синоптик показала карту, как в Европе свирепствует жара из Сахары
В странах Западной, Центральной и Восточной Европы сохраняются экстремально высокие температуры воздуха, который переместился сюда из Сахары.
"В Европе - сильная жара", - говорится на Facebook странице Натальи Диденко.
Так, во французском Бордо +34, в Париже +33. В столице Швейцарии, Берне +35. Аналогичная температура в Вене, Праге, Варшаве. В Берлине +36 С.
В Украину уже на днях придет циклон Otto, который движется из Прибалтики. Вдоль его атмосферного фронта, который придет в страну 27 июня, ожидаются дожди и грозы и другие метеорологические явления.
Фото: facebook.com/tala.didenko
Как сообщала "Страна", во Франции перенесли выпускные экзамены, в Испании боятся лесных пожаров. В Германии экстренные службы призывают граждан особенно внимательно следить за состоянием здоровья детей и пожилых людей на фоне жаркой погоды.
В отделе Еврокомиссии, курирующем вопросы окружающей среды, сообщили, что пика жара в Европе достигнет к 27 июня.
Напомним, что глава Минздрава объяснила, в чем опасность сладкой газировки и соков летом.