В странах Западной, Центральной и Восточной Европы сохраняются экстремально высокие температуры воздуха, который переместился сюда из Сахары.

"В Европе - сильная жара", - говорится на Facebook странице Натальи Диденко.

Так, во французском Бордо +34, в Париже +33. В столице Швейцарии, Берне +35. Аналогичная температура в Вене, Праге, Варшаве. В Берлине +36 С.

В Украину уже на днях придет циклон Otto, который движется из Прибалтики. Вдоль его атмосферного фронта, который придет в страну 27 июня, ожидаются дожди и грозы и другие метеорологические явления.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", во Франции перенесли выпускные экзамены, в Испании боятся лесных пожаров. В Германии экстренные службы призывают граждан особенно внимательно следить за состоянием здоровья детей и пожилых людей на фоне жаркой погоды.

В отделе Еврокомиссии, курирующем вопросы окружающей среды, сообщили, что пика жара в Европе достигнет к 27 июня.

Напомним, что глава Минздрава объяснила, в чем опасность сладкой газировки и соков летом.