В Сети опубликовали панорамный снимок заката в зоне отчуждения ЧАЭС. Его сделал заместитель главы общественного совета при Госагентстве по Управлению зоной отчуждения Александр Сирота.

"Летнее, яркое и палящее солнце передает эстафету загадочным сумеркам чернобыльской ночи...", - говорится в подписи к фото.

Видео: facebook.com/dazv.gov.ua

Мы разбирались, как взрывался Чернобыль и почему его жертв оставили без денег сегодня.

Отметим, что у охладителя Чернобыльской АЭС ловят мышей, чтобы изучить влияние излучения. Далее исследователи будут изучать влияние ионизирующего излучения на органы кроветворения животных. В заповеднике уточняют, что мышеподобные грызуны являются интересным объектом биологических и радиобиологических исследований за счет быстрой смены поколений (5-6 раз за сезон).