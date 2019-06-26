Известный юрист Андрей Портнов заявил, что направил в Государственное бюро расследований (ГБР) новое заявление, в котором сообщил о возможном совершении преступлений бывшим президентом Украины Петром Порошенко, а также его окружением с целью узурпации власти.

Об этом юрист написал на своей странице в соцсети Facebook вечером в среду.

"...проинформирую, что сегодня направил в Государственное бюро расследований еще одно заявление о преступлении Порошенко и его окружения. На этот раз - преступления против правосудия с целью узурпации власти", - написал Портнов.

Скриншот: Facebook/Андрей Портнов

Напомним, Андрей Портнов подал в ГБР несколько заявлений против бывшего президента Украины Петра Порошенко. До этого было известно о пяти делах: за незаконное завладение телеканалом "Прямой", по обвинению Порошенко в государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе, по факту превышения служебных полномочий, по факту легализации Порошенко доходов при офшорных манипуляциях на сумму $300 млн по сделке продажи завода "Кузни на Рыбальском" и по факту давления политика на судей при национализации "Приватбанка".

При этом ГБР отказало адвокату Порошенко в регистрации уголовного дела против Портнова.