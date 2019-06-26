После безоговорочного подтверждения ПАСЕ полномочий российской делегации в ассамблее делегации Украины, Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии и Грузии заявили о демарше и обратились к парламентам и правительствам своих стран относительно принятия решений касательно будущего участия в организации.

"Вчера украинская делегация в ПАСЕ заявила о демарше. Сегодня Польша, Литва, Словакия, Эстония и Грузия вместе с Украиной стали вместе. Делегации объявили о недопустимости снятия санкций с России. И об угрозе от такого решения для самого существования ПАСЕ. И обращаемся к собственным парламентам и правительствам касательно принятию решения относительно будущего участия в работе ПАСЕ", - говорится на фб-странице украинского нардепа, члена делегации Верховной Рады в ПАСЕ Леонида Емеца вечером в среду, 26 июня.

Он также опубликовал текст совместного решения заявивших о демарше делегаций.

"Сегодня мы, как делегаты наших стран, не имеем ответов перед нашими людьми, как именно Совет Европы защищает их права, если он проявляет большую заинтересованность в защите благосостояния агрессора, чем жертв агрессии и репрессий. Будущее СЕ в целом находится под угрозой, потому что СЕ теряет доверие людей, которых он защищает. Мы возвращаемся домой, чтобы проконсультироваться с нашими парламентами и правительствами о совместных действиях в Ассамблее на следующих сессиях", - говорится в приведенном украинским парламентарием тексте заявления.

Делегации подчеркивают, что безусловное восстановление прав российской делегации без соблюдения Российской Федерацией какого-либо из многочисленных требований Ассамблеи противоречит основным ценностям Совета Европы и его Уставу.

"Этот шаг посылает очень неверный сигнал стране, которая прибегает к вооруженной агрессии, отравлению людей с применением химического оружия, и которая не способствует, а стремится дестабилизировать демократии по всей Европе", - считают подписанты заявления.

"Мы желаем удачи новоизбранному генеральному секретарю и надеемся, что он найдет способ разрешить этот беспрецедентный кризис доверия, который возник на этой неделе", - отмечается в документе.

При этом первый вице-спикер Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко, также опубликовавшая на своей странице в Фейсбуке текст данного документа, написала, что его подписали члены делегаций семи стран.

"Заявление членов делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы", - говорится в заголовке текста, опубликованного Геращенко.

Летняя сессия ПАСЕ проходит с 24 по 28 июня в Страсбурге.

Как сообщалось, 25 июня украинская делегация в ПАСЕ обратилась к украинским власам с просьбой срочно рассмотреть вопрос прекращения участия Украины в работе ПАСЕ, а также вопрос о дальнейшем участии Украины в органах Совета Европы.

Член украинской парламентской делегации Алексей Гончаренко (фракция "БПП") в соцсети Фейсбук дал такие формулировки решения украинской делегации в ПАСЕ: "1 Мы прекращаем своё участие в работе сессии ПАСЕ, кроме вопросов оспаривания полномочий российской делегации. 2 Мы обращаемся к Верховной Раде срочно рассмотреть вопрос прекращения участия украинской делегации в работе ПАСЕ. 3. Мы обращаемся к президенту и МИДу Украины, необходимо срочно выработать позицию по участию Украины как государства в работе Совета Европы".

26 июня ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее, при этом в резолюции отсутствует упоминание каких-либо санкций. Таким образом, делегация РФ вернулась к работе в ПАСЕ с полным набором полномочий, чего и добивалась Россия. За резолюцию проголосовало 116 депутатов, против 62, воздержалось 15.

Фото: facebook.com/Леонід Ємець

Как сообщала "Страна", США против решения ПАСЕ вернуть делегацию России. "Вы знаете, что США не является членом Совета Европы, и вы также знаете, что мы выступали против возвращения России в ПАСЕ и четко выражали свою позицию", - сказал временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Возвращение России в ПАСЕ показала провал внешней политики Порошенко. Когда Украина пыталась максимально воспрепятствовать любой нормализации отношений России и Европы. Вчерашнее голосование показало, что ничего кроме имиджевых минусов нам эта политика не происходит.

Олеся Медведева в "Ясно.Понятно" блоге разбиралась в подоплеке этого решения:

Видео: youtube.com/Страна.ua