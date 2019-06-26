Глава Украины Владимир Зеленский провел встречу с семьями военнослужащих Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, которые в разные годы погибли при подозрительных обстоятельствах, и которых следствие признало самоубийцами. Об этом сообщила пресс-служба президента в среду.

"Присутствующие на встрече члены семей погибших отмечали, что смерть их родных пытаются выдать за самоубийство, несмотря на то, что в некоторых случаях на телах были обнаружены следы избиения, огнестрельных ранений. Кое-где есть свидетели убийства и даже известны имена тех, кто его совершил", - говорится в сообщении.

Как рассказала один из участников встречи, бывший военный Сергей Ульянов, он столкнулся с этим осенью прошлого года, когда одного из его сослуживцев убили, потом повесили и списали на банальное самоубийство. "Мы столкнулись с замкнутым кругом и отсутствием объективного расследования", - отметил Ульянов.

Зеленский взял затронутые вопросы под личный контроль и дал соответствующие поручения заместителю руководителя Офиса президента Украины Руслану Рябошапке.

"Если мы сможем достичь полного, всестороннего и объективного расследования отдельных случаев, то это поможет сдвинуть с места и другие расследования, которые, по вашему мнению, являются недостоверными. Я буду требовать от ГБР, Национальной полиции, органов прокуратуры и других правоохранительных органов максимально оперативно и объективно расследовать гибель каждого воина", - отметил президент.

Фото: president.gov.ua

В свою очередь Рябошапка предложил в ближайшее время организовать встречу семей погибших военнослужащих с руководителями правоохранительных органов, военных формирований ВСУ и Национальной гвардии, Военной службы правопорядка, Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ, чтобы они объяснили ситуацию с состоянием расследования таких трагедий и их социально-правовые последствия.

Ранее сообщалось, что пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос после ее слов про обстрелы мирного населения на Донбассе.

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