Сегодня Украина начала отведение войск на Донбассе. Впервые за три года ВСУ отошли с занимаемых позиций не вперед, а назад.

Это произошло в Станице Луганской - городке, который расположен от центра Луганска всего в 30 километрах и граничит с Жовтневым районом бывшей областной столицы.

То есть Станица - самая ближняя точка, контролируемая Украиной на пути в Луганск. Граница между ними пролегает по Северскому Донцу, на берегах которого окопались противоборствующие стороны.

Возможно, поэтому войска оттуда украинцы не уводили до последнего. А разведение, согласованное еще три года назад, срывалось порядка 50 раз. Хотя формально причина была в обстрелах.

Впрочем, военный контекст здесь довольно вторичен. Разведение войск куда важнее политически. Как пока пусть слабый, но признак возможных подвижек к миру. Но будут ли какие-то дальнейшие шаги или это просто пиар Зеленского перед выборами - разбиралась "Страна".

Что произошло сегодня под Луганском

26 июня Украина официально сообщила, что начала отвод сил от Станицы Луганской.

"Сегодня в полдень украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ "Станица Луганская". Все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны. Кроме того, за отводом войск наблюдал лично командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы", - сказано в сообщении штаба ООС.

Отмечается, что украинские военные покинули позиции после пуска сигнальных ракет с обеих сторон.

Позже в штабе Операции объединенных сил опубликовали видео, как начиналось разведение. "Вот за эту гору будем выходить", - говорит военный представителю ОБСЕ на русском языке.

Видно, что войска отводят от места, где гражданские пересекают линию разграничения - то есть, как и было сказано, на КПВВ "Станица Луганская". В ролике показали, как из ангара выезжает один военный автомобиль с крытым кузовом. Его отход, а также движение других солдат картинно прикрывают снайперы - стоя в полуприседе прямо на открытой дороге.

Глава ООС Александр Сырский заявил, что его солдаты ушли с дороги, которая ведет из Станицы на Луганск. И тем самым, по его словам, был выполнен первый этап разведения.

Правда, в комментарии под видео авторы ролика оговорили, что "процесс разведения сил и средств не ослабляет оборонительные возможности наших подразделений на данном участке".

Сепаратисты подтвердили начало разведения войск. Заявив, что первую сигнальную ракету выпустили именно они. Правда, из сообщений печати "ЛНР" не совсем понятно, когда и куда отошли их вооруженные силы. Впрочем, свет на это должно пролить официальное сообщение ОБСЕ, которая наблюдала за процессом с обеих сторон.

Отчета мониторинговой миссии на момент публикации материала пока нет. Но примерно неделю назад в организации выпустили дышащее оптимизмом заявление о том, что и Украина, и сепаратисты наконец-то готовы выполнить решение Трехсторонней контактной группы, принятое еще три года назад.

"Я возлагаю большие надежды на то, что в этот раз стороны выполнят взятые на себя обязательства и осуществят разведение сил и средств в районе Станицы Луганской. СММ ОБСЕ выполняет свою работу, обеспечивая мониторинг процесса. Теперь стороны должны выполнить свою часть и предпринять необходимые меры для того, чтобы разведение сил и средств было бессрочным с устойчивым эффектом", - говорил глава миссии Яшар Халит Чевик еще 17 июня.

Пока первый этап развода войск прошел без срывов. По прогнозам военных, полное разведение займет минимум три дня.

И, хотя ситуация еще может легко повернуться вспять (как это было много раз), нынешний шаг ВСУ - это огромный прогресс. Особенно на фоне предыдущей провальной истории этого вопроса.

Десятки попыток развода

Решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано минской группой довольно давно - еще в сентябре 2016 года.

Документ предполагал создание зон безопасности на двух участках в Луганской области - у Золотого и Станицы Луганской - и на территории "ДНР" у Петровского.

К настоящему времени разведение сил состоялось только в районе Золотого и Петровского. У Станицы Луганской войска не двигались до сегодняшнего дня.

Все три точки задумывались как пилотные проекты - чтобы реанимировать забуксовавший к тому времени Минск-2. После выполнения этих пунктов можно было двигаться и дальше.

Судя по активности ОБСЕ, на скорейшей реализации этого плана настаивала Европа. У нее за последние годы возникало несколько вариантов урегулирования конфликта - "план Мореля", "формула Штайнмайера", "план Сайдика" и другие. Но приступать к ним было нельзя, пока не будут реализованы "пилоты" по разведению войск хотя бы на относительно спокойных участках. А там уже можно было говорить и о более серьезных вещах.

В срыве разведения у Станицы Луганской, которая находится под контролем Украины, Киев обвинял сепаратистов. Каждый раз, когда украинские войска собирались отойти на "минские" позиции, их начинали обстреливать. Поэтому отвод отменялся, говорили в штабе АТО.

В "ЛНР" же отрицали обстрелы и заявляли, что сами заинтересованы в отходе украинских войск от Луганска - а поэтому не стали бы провожать их канонадой.

ОБСЕ заняло нейтральную позицию. В июне 2018 года первый замглавы миссии Александр Хуг отметил, что в срыве разведения виноваты обе стороны.

"Было несколько семидневных периодов времени, на протяжении которых СММ не регистрировала нарушений режима прекращения огня в этом районе. И при этом миссия не наблюдала никаких признаков разведения сил и средств в этом месте — ни одной из сторон, обязавшихся сделать это", - говорил Хуг в интервью "Коммерсанту".

Надо думать, что провал на этом направлении был одной из причин, почему Леонид Кучма осенью покинул контактную группу в Минске. Без разведения у Станицы двигаться дальше в реализации Минска-2 было бессмысленно. Не говоря уже о том, что администрация Порошенко в преддверии выборов президента взяла курс на раздувание антироссийских настроений. И начала вообще закрывать любые переговорные форматы - как с Москвой, так и с "республиками".

В этих условиях работа Кучмы в Минске сводилась к роли свадебного генерала - о чем второй президент с горечью заявлял совсем недавно, уже после смены власти на Банковой. Сами же сепаратисты увязывали с решением вопроса Станицы и многие другие темы - например, открытие пропускного пунта "Золотое".

Однако возвращение экс-президента в Трехстороннюю группу - по приглашению Владимира Зеленского - породило надежду, что процесс все же пошел. Логика тут была простой: вряд ли бы Кучма согласился второй раз играть роль свадебного генерала. Не иначе, мол, Зе дал ему некие гарантии того, что настроен делать шаги в сторону мира.

Эта надежда чуть было не сорвалась 10 июня - когда оговоренный уже "новым" Кучмой развод сил у Станицы был отменен Украиной. Однако через две недели он все же смог начаться. Что же послужило причиной смены вектора на Банковой?

Разворот Зеленского

У смены позиции в АП (а именно Банковая принимает решения по минским вопросам) может быть две причины.

Первая - вояж Владимира Зеленского в Европу. Президент Украины посетил Берлин за день до нового заседания минской группы 19 июня, где и было, по всей видимости, принято решение о разводе сил.

Так, 18 июня Зеленский говорил о Донбассе с Ангелой Меркель в Берлине, а днем ранее - с Эммануэлем Макроном в Париже.

Вряд ли это просто совпадение дат. Тем более, что тот же Макрон прямым текстом заявил, что возобновление встреч в Нормандском формате на высшем уровне возможно лишь после того, как все стороны конфликта сделают зримые шаги навстречу друг другу.

Остается только гадать, какие внушения пытались делать Зеленскому в Париже и Берлине. На следующий день после встречи Зе с Меркель заседала Контактная группа. Релиз, выпущенный по итогам как Банковой, так и представителем Кучмы, не содержал ни слова о разведении сил. Но через неделю оно внезапно для всех стартовало.

Это крайне интересный факт. Такой важный вопрос не могли не обсуждать в Минске. Ведь не случилось же разведение само собой? Однако украинская сторона хранила интригу до конца.

Кстати, тему не комментировали даже сегодня - ни у Зеленского, ни у Кучмы. Это говорит о том, что на разведение пошли скрепя сердце - видимо, в Европе нашли веские аргументы для того, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки.

Впрочем, это не остановило сторонников Порошенко, которые уже начали обвинять нового президента в зраде.

Вторая причина смены курса Зеленского - предвыборная. Последние социологические замеры показывают, что "Слуга народа" потихоньку теряет рейтинг.

Почему это происходит - можно только гадать. От Зеленского вряд ли ждали сразу больших экономических прорывов: у него на это практически нет полномочий. А относительно лояльный президенту Кабмин появится не раньше осени.

Главным ожиданием от Зеленского было урегулирование на Донбассе. И для решения этого вопроса у нового президента как раз немало возможностей уже сейчас. Он командует армией, Советом безопасности и назначает представителей на минские переговоры.

В день инаугурации Владимир Зеленский говорил, что прекращение огня станет главным приоритетом. Однако накануне второго визита Зе в Европу началось крупнейшее обострение в Донецке, где ВСУ заняли часть "серой зоны". Да и в других местах обстрелы не утихали.

Еще раньше новый президент резко сменил риторику, заговорив фразами Петра Порошенко. Настолько резко, что даже зачитал речь своего предшественника на саммите в Брюсселе.

Все это не могло не вызвать оттока части избирателей, которые надеялись на окончание войны при Зеленском. Кстати, параллельно пару процентов рейтинга набрала партия "Оппозионная платформа - За жизнь" Бойко и Медведчука, выступающая за мир с Москвой и выполнение политической части "Минска-2". Как раз та динамика роста, которую потерял "Слуга народа".

Разведение сил в Станице Луганской может рассматриваться на Банковой как шаг, который выгодно отличит Зеленского от Порошенко. Экс-президент затягивал этот процесс, как мог (и "порохоботы" сегодня неоднократно подчеркивали это в своих постах).

Впрочем, на счету Порошенко есть свои разведения войск - и пока их даже побольше, чем у Зеленского. Что в итоге не мешало Петру Алексеевичу возглавлять украинскую "партию войны".

Новый же президент крайне робко примеряет на себя ризы миротворца. По той же предвыборной причине: с другой стороны его рейтинг перетягивает "Голос" Вакарчука, который для многих избирателей стал "вторым Зеленским", только более прозападным.

Именно этим, вероятно, объясняется гробовое молчание Банковой по поводу первого за много лет прорыва в исполнении Минских соглашений.

Но без продолжения - это останется лишь предвыборным эпизодом. Без выполнения политической части Минских соглашений (особый статус, амнистия, выборы, мирная реинтеграция неподконтрольных территорий) - война будет тлеть и дальше.