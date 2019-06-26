Участие в торжествах УПЦ МП в честь митрополита Онуфрия представителей поместных церквей означает признание мировым православием каноничности УПЦ и ее предстоятеля как единого митрополита Киевского и всея Украины. Об этом пишет Центр информации УПЦ в Facebook со ссылкой на заместителя главы отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерея Николай Данилевича.

"Приехали гости из поместных церквей, прямо говорили, что "наше пребывание здесь означает не что иное, как поддержку канонической церкви" (слова митрополита Карфагенского Мелетия). Все они в своих официальных текстах обращались к митрополиту Онуфрию с титулом "Блаженнейший" и "митрополит Киевский и всея Украины", - сообщил Данилевич. Такое обращение, поясняет протоиерей, означает признание мировым православием Блаженнейшего Онуфрия единственным православным Митрополитом Киевским и всея Украины, вопреки прогнозам Фанара.

"Помните прошлогоднее письмо патриарха Константинопольского Варфоломея, где он писал Блаженнейшему, что после объединительного собора (Собор ПЦУ от 15 декабря – Прим. Ред.) Блаженнейший не вправе носить титул "Митрополит Киевский и всея Украины"? Так вот, никто из поместных церквей этих придуманных Фанаром фантазий не признает, а продолжает признавать и обращаться к Митрополиту Онуфрию как к "Митрополиту Киевскому и всея Украины", - отметил протоиерей.

Он также добавил, что эти обращения имели не личный характер отдельных иностранных епископов, выражая их собственную точку зрения, а были использованы в официальных текстах приветствий за подписью предстоятелей поместных церквей. "Никто не оспаривает титул "Митрополит Киевский и всея Украины". Для всех поместных церквей, кроме Фанара, именно Онуфрий является законным митрополитом Киевским и всея Украины", - сообщил Данилевич.

Как сообщалось, 24-25 июня в Киево-Печерской лавре прошли торжества в честь Дня ангела, 5-летия интронизации и 75-летия предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия, в которых приняли участие тысячи верующих со всей Украины, а также представители поместных православных церквей.

Фото: facebook.com/church.information.center

Также мы писали о том, что главы поместных церквей на встрече с Онуфрием заявили, что правительство должно вернуть отнятые храмы УПЦ.