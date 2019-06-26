Украинская делегация покинула заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после полного подтверждения полномочий российской делегации.

После голосования делегация Украины в полном составе собралась в центре зала пленарного заседания и объявила, что выходит из зала. После этого заседание ПАСЕ было прервано.

Члены делегации украинской прокричали на английском языке: "Мы покидаем заседание".

Как сообщала "Страна", в ПАСЕ согласились снять с России абсолютно все ограничения. Мониторинговый комитет ПАСЕ, который рассматривал вопрос нарушений принципов Совета Европы со стороны России и членов российской делегации, не нашел оснований предлагать ассамблее налагать на россиян какие-либо ограничения.

Отметим, что Климкин предложил отстранить ПАСЕ от наблюдения за внеочередными парламентскими выборами в Украине.