"Мы покидаем заседание". Делегация Украины вышла из зала заседаний ПАСЕ после восстановления полномочий России
Украинская делегация покинула заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после полного подтверждения полномочий российской делегации.
После голосования делегация Украины в полном составе собралась в центре зала пленарного заседания и объявила, что выходит из зала. После этого заседание ПАСЕ было прервано.
Члены делегации украинской прокричали на английском языке: "Мы покидаем заседание".
Как сообщала "Страна", в ПАСЕ согласились снять с России абсолютно все ограничения. Мониторинговый комитет ПАСЕ, который рассматривал вопрос нарушений принципов Совета Европы со стороны России и членов российской делегации, не нашел оснований предлагать ассамблее налагать на россиян какие-либо ограничения.
Отметим, что Климкин предложил отстранить ПАСЕ от наблюдения за внеочередными парламентскими выборами в Украине.