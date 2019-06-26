Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала популярные мифы о добавках, а также рассказала о том, как селен может влиять на организм человека. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook/Ульяна Супрун

Как рассказала Супрун, добавки селена не является панацеей от всех болезней, а производители этого компонента значительно преувеличивает его пользу для здоровья.

И.о. министра здравоохранения отмечает, что умеренные дозы селена безопасны и полезны, но болезнь не лечат. Селен может предотвращать образование тромбов и развития атеросклеротических бляшек, а в случае ряда сердечно-сосудистых болезней наблюдается нехватка этих ферментов.

Супрун объяснила, что с недостатком селена связывают такие болезни как:

болезни сердца;

рак;

мужское бесплодие;

нейродегенеративные болезни;

синдром раздраженного кишечника;

при других болезнях, связанных с воспалением болезни.

В то же время эксперт заявила, что пока так и не доказана непосредственная эффективность потребления селена с целью избежание рака. Селен не лечит онкологические заболевания.

"Не принимайте добавки без назначения или консультации с врачом. Помните, что адекватной профилактикой заболеваний является постоянное соблюдение здорового рациона, веса и полноценный сон, а не прием добавок наугад", - подытожила Супрун.

Скриншот: Facebook/Ульяна Супрун

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