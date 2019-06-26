За 33 года после Чернобыльской катастрофы в зоне отчуждения радиационный фон снизился в 10 000 раз, но эта территория непригодна для проживания людей. Об этом в Facebook сообщает Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Отмечается, что на сегодня радиационный фон в зоне отчуждения определяется, в основном, радиоактивными 137Cs (цезием-137) и 90Sr (стронцием-90). Но это не единственные радионуклиды, разлетевшиеся в 1986 году по этой территории.

"Во время аварии на Чернобыльской АЭС из разрушенного реактора в окружающую среду было выброшено огромное количество радионуклидов. Некоторые из них имеют очень маленькие периоды полураспада, некоторые имеют большие, а некоторые – еще больше", - говорится в сообщении.

В Госагентстве отмечают, что сразу после аварии радиационное состояние определялось недолго живущими радионуклидами. Для примера, 131И (йод-131), тот же, что накапливался в щитовидной железе и вызывал ее облучение, имеет период полураспада всего 8,5 дней. Было здесь и много других радионуклидов с периодом полураспада в дни, месяцы, полгода, год. Они все исчезли вследствие естественного радиоактивного распада", - подчеркивается в сообщении.

Но сейчас короткоживущие радионуклиды естественным путем исчезли с территории зоны отчуждения, что привело к снижению радиационного фона в 10 000 раз по сравнению с показателями первых недель после аварии.

"Однако часть земель зоны отчуждения все еще остается непригодной для постоянного проживания и хозяйствования человека, ведь эти земли были загрязнены не только короткоживущими радионуклидами. На этой территории также осели в опасных количествах и трансурановые элементы, в частности изотопы 239, 240 Pu (плутония-239 и плутония-240), периоды полураспада которых составляют 24 и 6,5 тысячи лет", - пишет Госагентство.

В итоге эту постоянно непригодную для проживания населения зону решено объявить территорией специального промышленного использования, резюмируется в сообщении.

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

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