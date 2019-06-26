В сладкой газировке, соках и энергетиках содержится большое количества сахара, что может привести к сердечно-сосудистым болезням, ожирению или диабету. Об этом на своей странице в Facebook сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Фото: Facebook/Ульяна Супрун

Добавленный сахар - это все, что попадает в пищу благодаря людям, а также мед и сахар в соках и сиропах. ВОЗ советует взрослым людям потреблять его в количестве примерно 25 граммов в день и не превышать 50 граммов, то есть от 5 до 10 чайных ложек.

По ее словам, эти количества условные, ведь люди различаются по весу и энергетическим затратам. Военным на передовой или спортсменам не повредит даже 100 граммов сахара, более того - они будут полезными, отметила врач. Впрочем, добавила Супрун, человеку, которому обычно не хватает физических нагрузок и вовсе достаточно каллорий, нужно употреблять его как можно меньше.

И.о. министра здравоохранения Украины убеждена, что добавленный сахар способствует развитию кариеса, устойчивости к инсулину и развитию диабета 2 типа, ожирению и сердечно-сосудистым болезням.

"В 100 мл напитка сахара может быть 4-5 граммов, это немного. Но мы пьем стаканами, бутылками, иногда полуторалитровыми. Поэтому через напитки очень легко создать избыток калорий и сахаров в рационе", - отметила Супрун.

Также она написала, что сладкие газированные напитки содержат 10% сахара (например, маленькая бутылка колы - это 35 граммов), холодный чай содержит дневную норму - от 20 до 55 граммов, сладкие йогурты - около 15% сахара. По ее словам, маленькая бутылочка йогурта содержит его более 30 граммов, а поллитровый тетрапак превышает максимальную суточную норму. В соках - 10 граммов сахара в 100 миллилитрах, в энергетиках - от 3 до 60 граммов в банке. Супрун добавила, что следует следить за сахаром и в кофе и чае.

По мнению Супрун, эффективность заменителей также противоречива, некоторые из них плохо влияют на состояние кишечной микрофлоры.

"Кроме этого, такие напитки все равно не содержат никаких нужных нам нутриентов, даже ионов калия или магния. Обратите внимание, что они, а в том числе и энергетики, имеют низкую кислотность от которой растворяются эмаль и дентин зубов. Поэтому даже без сахара такие напитки портят зубы", - отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины.

По словам и.о. министра, во многих странах обсуждается налогообложения сладких напитков, а также решается с производителями вопрос по уменьшению содержания сахара в них.

Супрун порекомендовала, как быть здоровым и все же употреблять сахар:

Постепенно приучайте себя к несладкому вкусу.

Разбавляйте сладкий йогурт обычным без добавок. Или добавляйте в несладкий ванильный сахар и ягоды собственноручно.

Выбирайте в заведениях питания или готовьте сами несладкие лимонады. Компот из ягод и фруктов, если его не подслащивать, имеет богатый вкус и пользу.

Вместо соков выбирайте себе и детям фрукты.

Чем меньше вы покупаете напитков, тем меньше пластика или жестяных банок загрязняет окружающую среду.

Лучший напиток - это вода. Берите ее с собой и давайте детям.

Скриншот: Facebook/Ульяна Супрун

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