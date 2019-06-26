В среду, 26 июня 2019, в ПАСЕ приняли резолюцию, в которой подтвердили в полном объёме полномочия делегации России.

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным журналистов, в ПАСЕ отклонили все санкционные поправки и ограничения, предлагаемые к проекту соответствующей резолюции.

ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее, при этом в резолюции отсутствует упоминание каких-либо санкций.

Таким образом, делегация России вернулась к работе в ПАСЕ с полным набором полномочий, чего и добивалась.

За резолюцию проголосовало 116 депутатов, против 62, воздержалось 15.

В резолюции содержится норма о том, что ассамблея призывает государственные органы России: "освободить 24 украинских моряка, захваченных в Керченском проливе по обвинению в "незаконном пересечении границы Российской Федерации"; немедленно уплатить все взносы в бюджет Совета Европы; безоговорочно и в полном объеме сотрудничать с объединенной следственной группой и прокуратурой Нидерландов в привлечении к ответственности виновных в крушении самолета Малазийских авиалиний, выполнявшего рейс MH-17; принять эффективные меры по предотвращению нарушений прав человека лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ), в частности в Чеченской Республике, и привлечь виновных к ответственности за действия, совершенные в прошлом; сотрудничать в полном объеме с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова".

Также в резолюции предлагается Комитету по мониторингу представить отчет о выполнении обязанностей и обязательств РФ в кратчайшие сроки, но не позднее, чем на сессии, которая состоится в апреле 2020 года.

Кроме того, в резолюции ассамблея сожалеет о решении парламента РФ приостановить сотрудничество с ПАСЕ и не представлять полномочия своей делегации на открытии парламентских сессий в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах и после парламентских выборов в РФ в сентябре 2016 года.

Также в документе содержится сожаление в связи с приостановлением Россией с июля 2017 года выплат своих ежегодных взносов в бюджет Совета Европы.

В резолюции ПАСЕ предлагается выразить сожаление по поводу отсутствия сотрудничества со стороны РФ в рамках процедуры мониторинга, а также озабоченность по поводу ряда "негативных тенденций в области демократии, верховенства права и прав человека".

В то же время в документе указывается, что ассамблея всегда предпочитала диалог как средство достижения долговременных решений.

Как сообщала "Страна", США против решения ПАСЕ вернуть делегацию России.

"Вы знаете, что США не является членом Совета Европы, и вы также знаете, что мы выступали против возвращения России в ПАСЕ и четко выражали свою позицию", - сказал временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Отметим, что в ПАСЕ не стали требовать от России уйти из Крыма и Донбасса. Из проекта решения исключили упоминания о каких-либо ограничениях прав российской делегации.

Возвращение России в ПАСЕ показала провал внешней политики Порошенко. Когда Украина пыталась максимально воспрепятствовать любой нормализации отношений России и Европы. Вчерашнее голосование показало, что ничего кроме имиджевых минусов нам эта политика не происходит.

Олеся Медведева в "Ясно.Понятно" блоге разбиралась в подоплеке этого решения:

Видео: youtube.com/Страна.ua