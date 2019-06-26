Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за май 2019 года сократился в долларовом эквиваленте на 1,44 млрд долл., или на 1,8%, - до 78,4 млрд долл. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 18,36 млрд грн, или на 0,9% - до 2,106 трлн грн. В целом с начала года совокупный госдолг Украины вырос на 0,1%, или на $0,07 млрд, однако в гривневом эквиваленте из-за укрепления гривни он сократился на 2,9%, или на 61,95 млрд грн.

Как сообщил Минфин, благодаря укреплению гривни и погашению части валютных долгов доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга Украины по итогам мая снизилась до 42,1%, в специальных правах заимствования – до 15,3%, в евро – до 9,2%, тогда как в гривне – выросла до 32,2%. Кроме того, 0,4% и 0,7% госдолга номинировано соответственно в канадских долларах и иенах.

Напомним, объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2018 год вырос в долларовом эквиваленте на 2,02 млрд долл., или на 2,6%, - до 78,32 млрд долл. В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период вырос на 26,94 млрд грн, или на 1,3%, - до 2,169 трлн грн. По отношению к ВВП государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился до около 62,7% с 71,8% в 2017 году.

Также мы писали о том, что Кабмин не исключает девальвации гривни до 30,7 за доллар ради сокращения госдолга.