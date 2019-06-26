Глава РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на полях саммита G20 в Осаке 28 июня, где проведут отдельные переговоры. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

"Встреча с Трампом — ориентировочно в 14:00 по местному времени (21:00 по киевскому времени - прим.ред), в три часа — второе рабочее заседание саммита", — цитирует Ушакова ТАСС.

Он отметил, что переговоры состоятся на площадке, которую подобрала американская сторона.

"Вопросы логичные: и общее состояние двусторонних дел, стратегическая стабильность и многочисленные региональные конфликты — Сирия, Афганистан, Украина, Венесуэла, естественно, иранская проблема и так далее… Будет обсуждена общая канва ситуации в Сирии и вопросы совместной работы на сирийском направлении", — добавил он.

Напомним, первая встреча Трампа и Путина состоялась на саммите G20 в Гамбурге в 2017 году, а затем в Хельсинки в 2018 году.

Последняя встреча в Аргентине так и не состоялась из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе. Трамп внезапно отменил встречу с Путиным, поскольку Россия отказалась освободить украинские корабли и моряков.

Ранее сообщалось, что у Путина заявили, что не планируют встречу с Зеленским на саммите G20 в Осаке.

Также мы писали, что в Японии опровергли информацию о приглашении Зеленского на саммит G20.