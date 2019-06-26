В среду, 26 июня, курс гривни на межбанковском валютном рынке Украины укрепился до 26,17 грн/$1 с 26,19 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителей коммерческих банков. Котировки гривни к окончанию торгов в среду составили 26,16 – 26,18 грн/$1.

В НБУ на четверг, 27 июня, установили официальный курс гривни в 26,16 грн/$1.

100 долларов США - 2616.6382

100 евро - 2973.0243

10 российских рублей 4.1661



Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 24 июня составил 273,2 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $229,3 млн.

Как сообщала "Страна", в НБУ назвали грядущую осень критической для финансовой стабильности Украины. Ранее в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки".

В свою очередь в американском рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют падение украинской гривни до 32 за доллар.