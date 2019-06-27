Сегодня ЦИК подвела итоги регистрации на досрочные парламентские выборы, назначенные на 21 июля.

В общей сложности зарегистрированы избирательные списки 21 партии и 3 171 кандидата в депутаты.

Редакция "Страны" подготовила краткие характеристики каждой политсилы. Предлагаем внимают их ниже. Партии приведены в том порядке, в котором они будут опубликованы в бюллетене.

1. Оппозиционный блок

Список Оппозиционного блока возглавил нардеп и лидер партии "Наши" Евгений Мураев. На втором месте - нардеп и экс-кандидат в президенты Александр Вилкул. На третьем и четвертом - мэры Харькова Геннадий Кернес и Одессы Геннадий Труханов. На пятом был заявлен Вадим Новинский - бизнес-партнер Ахметова, один из ключевых людей в партии. Однако затем он решил не идти по списку и пошел по мажоритарному округу в Мариуполе.

По данным социсследований, рейтинг политсилы продолжает колебаться в пределах от 1 до 2%. С таким результатом список партии не преодолевает 5-процентный барьер и не проходит в Раду.

Подробно о том, кого ведет на выборы "Оппозиционный блок" читайте в нашем материале.

2. Честь и сила

Возглавил список глава партии Игорь Смешко, который баллотировался в президенты и неожиданно для всех занял шестое место рейтинга с 5% голосов.

Вторым номером в списке стала Елена Сотник, которая в нынешнем созыве парламента была во фракции "Самопомощь". Третий номер - Рефат Чубаров. Это 61-летний действующий народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко, глава Меджлиса крымских татар. Четвертый номер - Иван Мирошниченко, как и Елена Сотник, написал заявление о выходе из "Самопомощи" 8 мая 2019 года. Номер пять - Владимир Замана. Он занимал должность начальника Генерального штаба ВСУ при Януковиче до 19 февраля 2014 года.

Рейтинг партии "Сила и честь" колеблется в районе 3-5%. Поэтому у политсилы Смешко теоретически есть шансы на прохождение в Раду.

Подробно о том, кого ведет на выборы "Честь и сила" читайте в нашем материале.

3. Батькивщина

Возглавила список "Батькивщины" ее бессменный лидер Юлия Тимошенко. Следом идут лидер партии "Основа", внефракционный нардеп Сергей Тарута, а также экс-глава СБУ Валентин Наливайченко. Оба они баллотировались в президенты на последних выборах.

Тарута в итоге заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Тимошенко. Наливайченко от участия не отказывался, но не скрывая агитировал за Юлию Владимировну.

Далее в списке - зампред парламентской фракции "Батькивщина" Сергей Соболев и нардеп от этой фракции Елена Кондратюк.

Рейтинг "Батькивщины" колеблется в пределах 7-8%. То есть в парламент партия проходит, но получит не очень много мандатов.

Подробнее о том, кого ведет на выборы "Батькивщина" читайте в нашей заметке.

4. Патриот

На парламентских выборах список возглавил Николай Голомша. Он был первым заместителем генпрокурора в 2014 года (и.о. главы ГПУ тогда был свободовец Олег Махницкий).

Идеология политсилы - объединение "патриотов, стремящихся жить в свободной, суверенной и справедливой Украине".

Большинство соцгрупп партию "Патриот" на данный момент не рейтингуют, то есть ее процент - около нуля.

5. Сила людей

Возглавил список партии политический эксперт Александр Солонтай. От этой политсилы в президенты баллотировался журналист Дмитрий Гнап, но в итоге снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко.

Идеология партии - "высшей ценностью является человек: образованный, развитый, свободный и ответственный, живущий в достатке".

Рейтинг партии "Сила людей" - 0,3 - 0,5%. То есть шансы на прохождение в парламент мизерные.

Большинство украинцев узнали о существовании партии после появления рекламы, где ее лидеры снялись обнаженными.

6. Оппозиционная платформа - За жизнь

Возглавил список "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко. Следом идут Вадим Рабинович, Виктор Медведчук, Наталья Королевская, Сергей Левочкин.

Политсила в качестве своих основных задач обозначила достижение мира на Донбассе и отмену законов о тотальной украинизации. С Медведчуком и Бойко готовы говорить в Кремле - с ними встречались представители российской власти и вели переговоры о скидках на газ и обмене пленными. Такой "опции" на данный момент нет ни у одной партии, включая президента Украины Владимира Зеленского.

Рейтинг "Оппозиционной платформы" - 12% и выше, она занимает второе место после "Слуги народа".

Подробно о том, кого ведет на выборы "Оппозиционная платформа - За жизнь" читайте в нашем материале.

7. Партия зеленых Украины

Возглавила список партии Татьяна Бодун. Рабатала в Государственном агентстве земельных ресурсов.

Ключевыми пункты программы партии - предложения по сохранению и улучшению экологического состояния Украины.

Согласно последним соцопросам, рейтинг партии находится около нуля.

8. Факел

Возглавила список партии Татьяна Однорог. Отмечается, что она является экспертом в сфере профсоюзной деятельности.

Главные цели, обозначенные на съезде партии - развитие экономики и индустриальных парков.

Согласно последним соцопросам, рейтинг партии находится около нуля.

9. Самопомощь

Возглавил список партии ее председатель и мэр Львова Андрей Садовый. Следом идут депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая, участница "Общественного люстрационного комитета" Александра Дрик, депутат Харьковского облсовета Татьяна Бедняк, вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроед.

Лидер нынешней фракции "Самопомощь" в парламенте Олег Березюк только №7.

Рейтинг "Самопомощи" - около 1%. Шансы попадания в парламент на данный момент не просматриваются.

10. Европейская солидарность

Возглавляет список партии экс-президент Петр Порошенко. Следом идут спикер парламента Андрей Парубий, народный депутат Ирина Геращенко, командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский, певица и телеведущая София Федина.

Рейтинг партии - 5-8%. Есть теоретическая вероятность, что в Раду она не попадет.

Подробно о том, кого ведет на выборы "Европейская солидарность" и поможет ли партии ребрендинг читайте в нашем материале.

11. Украинская стратегия Гройсмана

Возглавляет список партии премьер-министр Владимир Гройсман. Следом идут министр образования Лилия Гриневич, министр Кабмина Александр Саенко, министр культуры Евгений Нищук, заместитель министра информационной политики Эмине Джаппарова.

Также в списке широко представлены члены политсилы "Народный фронт", которая из-за нулевой поддержки граждан в Раду не идет.

Рейтинг партии колеблется в пределах 1,2-1,5%, то есть на данный момент тоже без шансов.

Подробно о том, кого ведет на выборы "Украинская стратегия Гройсмана" читайте в нашем материале.

12. Гражданская позиция

Возглавил список партии ее лидер Анатолий Гриценко.

Следом идут народный депутат, баллотировавшийся в президенты, Дмитрий Добродомов, политики Николай Томенко и Николай Катеринчук. Замыкает пятерку адвокат Марина Соловьева.

Рейтинг партии колеблется в пределах 1,3-3%, то есть на данный момент шансы не просматриваются.

Подробнее о том, кого ведет на выборы "Гражданская позиция" читайте в нашем материале.

13. Социальная справедливость

Возглавила список партии Алла Шлапак, депутат Киеврады и бывшая соратница Леонида Черновицкого.

Отмечается, что одна из целей партии - построение парламентской республики и создание двухпалатного парламента.

Согласно последним соцопросам, рейтинг партии стремится к нулю.

14. Слуга народа

Возглавил список партии Дмитрий Разумков - главный спикер Владимира Зеленского во время предвыборной кампании, а ныне - лидер "Слуги народа".

Второй в списке - Руслан Стефанчук - представитель президента в Верховной Раде. Третий номер - Ирина Венедиктова, заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского нацуниверситета им. Каразина.

Четвертый - Давид Арахамия - в сети более известен как Дэвид Браун, создатель волонтерского "Народного проекта" для нужд ВСУ. После выборов президента предложил всем желающим поучаствовать во флеш-мобе в поддержку Порошенко. Пятая - Галина Янченко - глава совета общественного контроля НАБУ, в 2014-2015 годах была депутатом Киевсовета по спискам партии "Демократический Альянс", до этого работала аналитиком в общественной организации "Центр противодействия коррупции" Шабунина.

Рейтинг партии - 40% плюс. То есть у политсилы есть все шансы стать победителем выборов.

Со всеми кандидатами в нардепы, которые находятся в проходной части списка "Слуги народа", можно ознакомиться в нашем материале.

Также мы анализировали кого партия ведет по мажоритарным округам.

15. Сила права

Возглавил список партии Андрей Сенченко - ранее нардеп от "Батькивщины", выходец из Крыма. Отмечается, что он является инициатором разработки "Стратегии юридического наступления на государство-агрессора". Возглавлял следственную комиссию Верховной Рады по расследованию причин и последствий Иловайской трагедии.

Согласно последним соцопросам, рейтинг партии стремится к нулю.

16. Радикальная партия

Возглавил список партии ее бессменный лидер Олег Ляшко. Следом идут заместитель главы партии по экономической политике Виктор Галасюк, нардеп Андрей Лозовой, заместитель председателя Черновицкого областного совета Инга Маковецкая, полковник ВСУ Иван Савка.

Рейтинг партии - около 2,5%, то есть в два раза меньше, чем нужно для прохождения в парламент.

Подробнее о том, кого партия ведет в Раду и на что рассчитывает со своим рейтингом читайте в нашем материале.

17. Партия Шария

Возглавил список партии блогер Анатолий Шарий. Следом идут его супруга, шеф-редактор сайта "Шарий.нет" Ольга Шарий, журналисты Антонина Белоглазова и Павел Уллах, продюсер и диджей Евгений Евтухов.

В итоге Шария и Евтухова ЦИК не регистрировала. Относительно Шария аргументация следующая: он не проживает в Украине последние пять лет.

Рейтинг партии - около 1,5%, на данный момент шансов на попадание в парламент нет.

Что скажет суд на отказ Анатолию Шарию участвовать в выборах читайте в нашем материале.

18. Голос

Возглавил список партии музыкант Святослав Вакарчук. Следом идут бывший замминистра экономики Айвараса Абромавичуса Клименко Юлия, предприниматель Кира Рудык, сооснователь проекта PolitEyes Ярослав Железняк, член правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина Александра Устинова.

Рейтинг партии - 8% плюс, то есть проходной барьер партия преодолевает.

Подробно о том, кого ведет Вакарчук в парламент, а также как и на чьи деньги хоронит партию Порошенко читайте в нашем материале.

19. Независимость

Возглавил список партии Анатолий Могилев, глава МВД в правительстве Николая Азарова, председатель Совмина Крыма до февраля 2014 года. Также в списке партии Василий Фаринник, бывший начальник главного следственного управления МВД.

Презентуя свою политсилу, Могилев отметил: "Дело нашей чести, дело нашего долга перед Украиной – вернуть власти профессионализм, а гражданам чувство безопасности. Мы объединяем правоохранителей. Мы идем в парламент, чтобы установить в стране мир и порядок, защитить людей в погонах – для этого нужна кропотливая законодательная работа".

Согласно последним соцопросам, рейтинг партии находится около нуля.

20. Аграрная партия

Возглавил список партии Михаил Поплавский, ректор Киевского национального университета культуры и искусств (известный также как "поющий ректор").

Второй номер в списке Аграрной партии - Лилия Бортич, член политсовета Аграрной партии. Третьим стал Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады. Четвертое место заняла председатель Молодежного крыла Аграрной партии, журналист Анна Мадей. На пятом месте - политик Владимир Шушкевич.

Согласно последним соцопросам, рейтинг партии колеблется в пределах 0,5%, то есть на данный момент в парламент она не проходит.

21. Свобода

По брендом этой партии идут сразу несколько националистических организаций. Список возглавил лидер партии Олег Тягнибок. Следом идут глава Нацкорпуса Андрей Билецкий, командир Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош, председатель "Правого сектора" Андрей Тарасенко, бывший вице-спикер Верховной Рады Руслан Кошулинский.

Рейтинг "Свободы" - около 2%, на данный момент в парламент партия не проходит.

Подробно о том, кого объединенные националисты ведут читайте в нашей заметке.

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