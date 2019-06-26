Россия не выполнила требование приказа Международного трибунала по морскому праву и выдвинула неприемлемое условие для освобождения украинских моряков. Об этом сообщает пресс-центр министерства иностранных дел Украины.

В документе упоминается нота МИД России Украине от 25 июня, в которой "содержится циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством".

Министерство Украины считает, что предложение РФ "обостряет спор между Украиной и Россией относительно иммунитетов военных кораблей"."Обращаем внимание Кремля, что для прекращения незаконного преследования украинских моряков и исполнения Приказа Международного трибунала по морскому праву достаточно имеющихся в российском законодательстве механизмов, а также существующих многосторонних международных договоров, участниками которых являются Украина и Россия", - заявили в МИД.

Напомним, 25 ноября 2018 года Россия задержала три украинских военных корабля в водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира (24 человека) доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся до сих пор.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. Трибунал обязал в течение месяца отчитаться о выполнении решения. Этот срок истекает во вторник, 25 июня.

Напомним, что Россия заявила, что не будет выполнять требования Трибунала ООН по освобождению моряков.