Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о снижении стоимости электроэнергии. Для этого предлагается внести изменения в некоторые законы Украины.

Соответствующий документ зарегистрирован в Раде в среду, 26 июня. Его текст пока не опубликован. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как заявлял ранее представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус, Зеленский инициирует законопроект относительно снижения стоимости э/э, которым предлагается, чтобы формула "Роттердам+" была отменена и вместо нее действовала другая формула – "Роттердам-".

По его словам, документом предлагается, чтобы стоимость доставки угля из Роттердама в Украину была изъята из формулы расчета электроэнергии. Кроме того, предлагается, чтобы были введены дисконты на случай, если качество угля будет хуже заявленного. Законопроектом также предусматривается отсрочка введения рынка электроэнергии на один год.

Как сообщала "Страна", в НКРЭКУ опровергли слухи об отмене ночного тарифа в Украине. До этого в СМИ появилась информация, что председатель правления "Житомироблэнерго" заявил об отмене "ночного тарифа" для населения с 1 июля 2019 года.

Напомним, что Кабмин обязал "Энергоатом" продавать 90% электроэнергии по фиксированной цене.