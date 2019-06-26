Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на заседании Парламентской Ассамблеи НАТО, которая состоится в Лондоне осенью этого года. Об этом сообщает УНН.

"Я только что была первая, с, надеюсь, целого ряда встреч и интересных разговоров с новым президентом господином Зеленским. Мы обсудили будущее сотрудничество между Украиной, в том числе президентом, с Парламентской Ассамблеей НАТО. У нас здесь запланированы две будущие встречи", - сказала президент Парламентской Ассамблеи НАТО Мадлен Мун.

Она отметила, что одна из этих встреч касается наблюдения за выборами в Верховную Раду в июле. "Также я пригласила президента присоединиться к нам на ежегодную осеннюю сессию Парламентской Ассамблеи осенью. Надеюсь, он сможет приехать и обратиться к Ассамблее. Будут представлены 2 отчета, которые будут рассматриваться на ежегодной Парламентской Ассамблеи в Лондоне. Один из них касается непосредственно Украины, в том числе ситуации относительно безопасности. Второй доклад касается санкций", - отметила она.

Как сообщала "Страна", впервые в истории НАТО сертификацию сил быстрого реагирования получили спецназовцы другой страны - украинцы.

Напомним, вступления в НАТО хотят менее 50% украинцев. Тогда как еще в сентябре прошлого года вступление в НАТО поддерживали 41% украинцев.